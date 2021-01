Più dialogo, più empatia e confronto, ma meno comunicazioni infelici. Queste, sintetizzando, le richieste inviate dal Movimento per la scuola al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli. Una lettera cui il Consigliere di Stato ha risposto via social. Bertoli si è rivolto direttamente al presidente del Movimento, indirizzando la sua prima risposta sulla tematica degli allievi più fragili: «Come lei sa bene – si legge nel lungo post pubblicato – sono anni che insisto nella direzione delle maggiori risorse per la scuola dell’obbligo, proprio perché la condizione degli allievi più fragili, accanto a maggiori possibilità per quelli più bravi, è determinante per raggiungere l’obiettivo a cui fa cenno. Questo non solo in tempi di pandemia. Ricordo la riduzione da 25 a 22 del numero massimo di allievi per classe alla scuola media, proposta avanzata durante la mia prima legislatura, bocciata dal Gran Consiglio nel 2013 e poi finalmente accolta sette anni dopo, nel 2020. Ricordo la proposta di docenti di appoggio nelle scuole comunali, anch’essa ridotta a semplice facoltà dal Gran Consiglio nel 2013 e poi accolta sette anni dopo nel 2020, dopo un cammino difficile per raggiungere un consenso sufficiente. Ricordo La scuola che verrà, con molte ore di laboratorio alla scuola media (a metà classe) e i docenti risorsa alle scuole comunali, bocciata dal popolo nel 2018 con una sostanziale non adesione da parte del Movimento che lei presiede, ricordo la cantonalizzazione dei docenti di sostegno, la prossima cantonalizzazione dei docenti di lingua e integrazione, l’importante aumento di investimenti nel settore della pedagogia speciale. Sono tutte cose che non possono essere improvvisate, che non sono attivabili solo in tempi di pandemia, che bisogna prevedere per la gestione ordinaria e che io ho cominciato da subito ad attivare, nel 2011 quando sono arrivato alla direzione del DECS, fermandomi solo di fronte ai niet governativi, parlamentari o popolari. Siccome accenna all’empatia, forse una sola parolina di riconoscimento in questa direzione anche da parte sua non guasterebbe, perché come lei ha senza dubbio già sperimentato, l’empatia funziona quando è reciproca, non solo quando è pretesa da chi sostanzialmente non la manifesta mai o sembra non conoscerla».