(Aggiornato) - La crisi legata al coronavirus ha molte sfaccettature. La prima, ovviamente, riguarda le numerose sfide che sta affrontando il settore sanitario. La seconda riguarda l’economia in generale. E la terza, che crea in questi giorni diversi grattacapi a studenti e genitori chiusi in casa, riguarda il mondo della scuola. In attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità federali, che potrebbero arrivare proprio domani, certezze per il momento riguardo a una possibile riapertura delle scuole prima della fine dell’anno non ce ne sono. Questa sera, però, ai microfoni di Teleticino il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Manuele Bertoli, ha voluto ribadire che ripartire nel mese di maggio «sarebbe una buona cosa»: «Ho sempre detto che per noi l’orizzonte deve essere attorno a metà maggio. Se in Ticino potessimo riaprire le scuole, ad esempio, l’11 maggio o il 18 di maggio, vorrebbe dire avere ancora 5 o 6 settimane ‘‘vere’’ di scuola. Non sarebbe male». Detto ciò, come detto si attendono decisioni da Berna, e trovare convergenze su un tema così complesso a livello federale non sarà scontato: «Non è facile trovare un’intesa - ha aggiunto Bertoli - perché anche le situazioni dei vari cantoni sono diverse. Si attende una decisione del Consiglio federale in questo senso. Domani dovremmo avere qualche indicazione in più».