Probabilmente tra i primi prodotti della stampa a caratteri mobili, i fogli volanti venivano utilizzati come mezzo di comunicazione di massa per varie pubblicazioni, di natura in genere effimera e occasionale, come avvisi, decreti, proclami o componimenti poetici stampati in occasione di cerimonie religiose e civili. Collezioni pregiate che grazie a questa piattaforma sono fruibili da interessati e ricercatori nei più svariati ambiti.