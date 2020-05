Le sedi garantiscono misure igieniche e sanitarie generali, zone di attesa e percorsi di accesso in sicurezza, stabiliti da un piano di protezione a tutela dell’utenza e del personale; in questa prospettiva e in alternativa all’accesso al banco prestiti, gli utenti possono continuare a ricorrere a una serie di servizi online, tra cui il prestito su appuntamento concordato via e-mail o telefono attivo dall’inizio dell’emergenza coronavirus. È attiva anche l’offerta digitale online e in download di e-book, audiolibri e edicola disponibile sul portale MediaLibrary, per l’occasione potenziata e accessibile dal sito del Sistema bibliotecario ticinese (www.sbt.ti.ch). È infine data possibilità di iscrizione al Sistema stesso nella modalità online. Le sale di lettura e di studio resteranno chiuse fino a nuovo avviso; le attività culturali e gli altri servizi di regola offerti dagli istituti sono sospesi.