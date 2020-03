Il coronavirus circola, è da noi e fra noi. Ma non per questo bisogna farsi prendere dal panico. Anzi, i numeri in Ticino suggeriscono il contrario. Semmai, è una questione di abitudine, di stato mentale, di pensare a un modo diverso di vivere la nostra sanità. Stamattina nel nostro cantone si è registrato il secondo test positivo al COVID-19, un paziente anziano ricoverato alla...