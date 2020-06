(Aggiornato alle 21.15) Il presidente del PLR Bixio Caprara si fermerà ad un mandato. Eletto alla testa dei liberali radicali il 5 febbraio 2017, lascerà questa estate e immediatamente dopo, a settembre, si terrà il Congresso chiamato ad eleggere il suo sostituto. L’annuncio è stato dato questa sera, durante il Comitato cantonale del partito, a Palazzo dei Congressi a Lugano. I motivi alla base della sua scelta, ha detto Caprara, sono di natura personale, non politici. Bixio Caprara continuerà a lavorare «con mani, testa e cuore per il partito» fino alla designazione del suo successore, che avverrà con ogni probabilità nel corso dell’autunno: «Proseguirò il lavoro senza riserve fino designazione di un successore, questo ve lo posso assicurare - ha detto -. Ma ho maturato anche la convinzione che il processo di cambiamento e di rilancio deciso e avviato debba essere sconnesso da una specifica dirigenza. Il cambiamento deve partire dalla nostra base e rispondere alle esigenze e alle aspettative dei liberali radicali ticinesi e di chi si riconosce nei valori di libertà, coesione e progresso. Personalmente ho sempre ricavato la spinta dall’entusiasmo e dalla motivazione che ho sempre trovato nelle nostre sezioni e nella nostra base. Il processo in corso sta smuovendo e coinvolgendo questa nostra base e sarà la spinta per la nuova dirigenza del partito».

Nei prossimi giorni l’Ufficio presidenziale si riunirà per definire l’istituzione di una Commissione cerca.