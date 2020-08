Oltre mezzo milione per la valorizzazione e la salvaguardia delle Bolle di Magadino e della riserva naturale alla Foce della Maggia, che sono tra le più importanti aree protette del Ticino e rivestono un grande valore per la biodiversità a livello nazionale e internazionale. È quanto prevede di investire il Consiglio di Stato tra quest’anno e il 2023. Il relativo messaggio è stato firmato dal Governo nel corso del mese di luglio e quindi trasmesso al Gran Consiglio per il suo esame. Il credito ammonta a 584.000 franchi da destinare alla Fondazione Bolle di Magadino «per attuare le azioni e le misure di tutela e di valorizzazione nelle due aree protette». Il finanziamento completo delle attività di salvaguardia è inoltre assicurato da un contributo del Fondo Lotteria e, tramite l’Ufficio federale dell’ambiente, dall’importante sostegno della Confederazione.