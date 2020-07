La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale informa che il bonus finanziario alle aziende formatrici, previsto nel pacchetto di misure “Più duale PLUS” del 17 giugno 2020, sarà concesso per tutti i nuovi contratti di apprendistato in azienda sottoscritti entro il 31 ottobre 2020, anche se stipulati prima del 15 giugno 2020.

Entro questo termine saranno pure fornite maggiori informazioni sulla modalità di richiesta e la tempistica per il rimborso. Il contributo è esteso anche ai nuovi contratti stipulati con apprendisti al 2°, 3° o 4° anno di tirocinio e che proseguono il percorso formativo in una nuova azienda.

Il bonus finanziario fa parte di un pacchetto di sei misure proposte dal Consiglio di Stato per promuovere la formazione professionale in un momento difficile per l’intera economia cantonale. Si tratta di un aiuto concreto alle aziende formatrici, affinché confermino l’impegno nella formazione di apprendisti, con l’auspicio che anche nuove aziende si mettano a disposizione per la formazione professionale di base.