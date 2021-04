La dinamica dell’investimento mortale di un giovane ciclista svizzero tedesco sabato in Vallemaggia non è ancora chiara, ma la tragedia porta a nuovi interrogativi sulla sicurezza delle strade, pensando in particolare al boom delle attività all’aria aperta generato dalla pandemia, con bici ed e-bike sempre più presenti sulle nostre strade. Questo anche in proiezione dell’estate 2021, con una presumibile ulteriore invasione della natura da parte dei turisti, ma anche della popolazione locale. «Rispetto al resto della Svizzera siamo impreparati e con le conseguenze della pandemia i nodi stanno venendo al pettine», commenta il presidente di Pro Velo Ticino Marco Vitali, ricordando che in Ticino abbiamo l’ostacolo di un traffico oltre la media. L’ex ciclista professionista ribadisce insomma quanto...