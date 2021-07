In totale dalla Centrale Comune d'Allarme (CECAL) sono stati gestiti nelle ultime 36 ore in Ticino 243 eventi (210 legati a danni della natura) relativi ad interventi 118. Per quanto riguarda invece il 117, gli eventi gestiti sono stati 175, la metà dei quali per danni della natura. Nella fase maggiormente intensa, dalle 7 alle 11.30, sono stati gestiti 70 eventi (63 per intemperie, 6 per eventi naturali e 1 per inquinamento) con 113 chiamate ricevute per quanto riguarda il 118. Sono state per contro 144 le chiamate ricevute dal 117 (21 avvenimenti totali di cui 12 legati ad intemperie). Particolarmente impegnati pure i corpi pompieri, le polizie comunali nonché gli addetti dell'Ufficio dei pericoli naturali e dell'Unità territoriale 4.