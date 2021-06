Lockdown e chiusure varie sono ormai alle spalle. Con l’arrivo dei vaccini e della bella stagione abbiamo ritrovato molte libertà, ma la pandemia ha inevitabilmente lasciato un segno sia psicologico sia fisico in tante persone. Se, soprattutto nel 2020, c’è chi ha cercato di mangiare sano e tenersi in forma, nel tentativo di rafforzare il proprio sistema immunitario contro il coronavirus, c’è anche chi si è lasciato andare, esagerando con il cibo o diminuendo l’attività fisica. In questo senso, telelavoro e chiusura di strutture come palestre e piscine hanno influito pesantemente sulla riduzione del movimento. Prima della crisi sanitaria - l’ultimo dato disponibile dell’Ufficio federale di statistica (UST) è del 2017 - circa l’11% delle popolazione Svizzera era affetto da obesità, ossia più del doppio rispetto al 1992, mentre le persone in sovrappeso sono passate, nello stesso arco di tempo, dal 30,4% al 41,9%. Tornando alla pandemia, durante il lockdown, le persone fisicamente inattive sono passate dall’8 al 19% e si è registrato un generale aumento di peso, dovuto a porzioni più grandi di cibo, spuntini più frequenti tra i pasti, oltre allo spostamento degli orari dei pasti stessi. Lo evidenzia una ricerca pubblicata dall’UFSP (titolo: Impatto della pandemia di coronavirus sui limiti e sulle risorse della popolazione in materia di salute), da cui emerge che l’impatto negativo della pandemia sullo stile di vita è stato molto più marcato nei centri urbani, agendo come una «lente di ingrandimento» su determinati gruppi di persone, soprattutto per quanto riguarda le abitudini alimentari, la riduzione dell’attività fisica e lo stress percepito. Ora che le restrizioni sono in gran parte archiviate e si respira aria di estate come siamo messi dal punto di vista della forma fisica? Ne abbiamo parlato con la dietista Pamela Beltrametti.

Per i dietisti una marea di lavoro

«L’UFSP ci dice che il peso della popolazione svizzera è aumentato. Durante la pandemia, la limitazione degli spostamenti e un minor movimento, specialmente con il lockdown, hanno influito sull’aumento di peso generalizzato», constata Pamela Beltrametti, spiegando: «Non c’era neppure accesso alla fisioterapia e in generale le persone si sono trovate ai “domiciliari”». Non solo mancanza di attività fisica però, la dietista sottolinea che «le persone tendenzialmente hanno acquistato più cibo quando si recavano a fare la spesa nei supermercati e, avendo più tempo a disposizione, hanno cucinato di più: magari dolci, o comunque un surplus rispetto a prima».

Questi comportamenti, con gli allentamenti, si sono tradotti in un boom di lavoro per gli esperti. «Parlo per i dietisti indipendenti, dato che la situazione ospedaliera è stata molto toccata dal coronavirus, ma noi abbiamo notato che appena sono arrivati gli allentamenti di quest’anno, c’è stata una marea di lavoro. Abbiamo ricevuto tantissime richieste, sia per problemi legati al sovrappeso e all’obesità, sia sul fronte dei disturbi del comportamento alimentare. Una situazione del genere non l’avevamo mai vissuta prima. Siamo sollecitati anche da persone che vogliono fare il punto su una dieta più equilibrata», spiega Beltrametti, aggiungendo: «È aumentata la consapevolezza sul fatto che mangiare cibi sani migliora le difese immunitarie, ma questo non è avvenuto da subito. Il coronavirus è stato una novità per tutti e le prime linee guida sono arrivate dopo qualche mese». Insomma, l’evidenza di una correlazione tra obesità e gravità della malattia ha fatto scattare un campanello di allarme. Secondo la dietista: «Ora i medici sensibilizzano di più i pazienti sul mangiare sano, si sta facendo un lavoro più capillare».

Alcuni mi dicono: ci vediamo dopo l’estate

C’è voglia di vacanza, la «prova costume» non è così sentita

E ora che l’estate inizia a farsi sentire, la gente sta correndo ai ripari per rimettersi in forma? Secondo Beltrametti «c’è la sensazione che in questo periodo la famosa “prova costume” non sia così sentita. Le persone hanno voglia di staccare, specialmente dopo un lungo periodo senza vacanze, o confinati in Svizzera. Alcuni arrivano anche a sospendere gli appuntamenti medici e paramedici. In questo senso, c’è un’ondata contraria, con un leggero calo di richieste, anche se siamo comunque oberati di lavoro rispetto agli anni passati, indipendentemente dalla pandemia».

Dunque la voglia di vacanze batte il desiderio di presentarsi in una località turistica senza chili di troppo: «Entra in gioco un aspetto psicologico, i clienti pensano: “Sono stati due anni difficili, non ne possiamo più, l’anno scorso non siamo neanche potuti partire“. In generale si cerca di tenere d’occhio la propria alimentazione però quest’anno c’è forse un senso di soffocamento che spinge ad aver voglia di normalità», afferma la nostra interlocutrice, che confessa: «Alcuni mi dicono: “Ci vediamo dopo l’estate”».

Occhio ad aperitivi e grigliate

Bar e ristoranti hanno riaperto dopo mesi di chiusura forzata. È normale che la gente abbia voglia di tornare a cenare con gli amici o a fare aperitivi. Il rischio è però quello di esagerare, spiega Pamela Beltrametti, che fornisce qualche consiglio: «Prima di un’alimentazione equilibrata, è importante l’attività fisica: abbiamo fatto fatica a farla in questi mesi e ora che stanno riprendendo i normali ritmi di lavoro rischiamo di non trovare più il tempo per muoverci.

È fondamentale proteggere questi momenti, tenere del tempo per se stessi, come fosse un appuntamento medico in agenda». Evidenzia la dietista, mettendo poi in guardia sull’alimentazione: «Cerchiamo di puntare su verdure, insalate di stagione e frutta, ma facendo attenzione all’abuso di quest’ultima. Due porzioni al giorno portano benefici, ma con il caldo la gente tende a mangiarne più del dovuto, magari sostituendola all’acqua, perché è rinfrescante: queste sono tutte calorie in eccesso».

La bella stagione per il ticinese fa ovviamente rima con grigliata, ma anche in questo caso meglio non eccedere: «Una volta a settimana la grigliata va bene, cerchiamo pero di variare: si possono sostituire carne rossa e insaccati con verdure, pollo e pesce». Non bisogna poi farsi trascinare dall’effetto «movida» delle riaperture. Beltrametti mette in guardia in particolare sugli aperitivi: «Gli aperitivi possono diventare un problema per i chili di troppo: ora si ha voglia di uscire e stare in compagnia, quindi da un giro di spritz si passa a tre senza neanche accorgersene, mangiando pure cose sfiziose. Spesso ci si impegna per tutto il giorno, poi si esagera all’aperitivo: è giusto riprendere con la vita di prima, andare agli aperitivi e goderseli, ma è possibile limitarsi, magari alternando un giro di bevande alcoliche ad uno di acqua, anche se può sembrare strano».

