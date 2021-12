Chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino almeno 4 mesi fa, ora potrà prenotare il booster. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa del Consiglio federale. «Anche noi, come gli altri Cantoni, lo abbiamo appreso poco fa», commenta Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana e per ora non è ancora possibile prenotare la dose di richiamo.

«Il sistema informatico attualmente permette l’iscrizione unicamente alle persone che hanno fatto la seconda dose almeno 6 mesi fa. Non appena il sistema verrà adattato, organizzeremo un momento informativo per dare alla popolazione tutte le informazioni necessarie», evidenzia Pedevilla. Attualmente, prosegue, «stiamo viaggiando al massimo delle nostre capacità, quindi non c’è margine di manovra per incrementare il ritmo delle somministrazioni». Come è avvenuto durante la prima campagna di vaccinazione, dunque, «ci saranno le liste di attesa e si procederà stabilendo le priorità», conclude Pedevilla.