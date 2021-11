«Ho delle prove quasi certe che Borradori si era vaccinato pochi giorni prima della morte. Se non si fosse vaccinato probabilmente non sarebbe capitato quello che è capitato». Sono le parole che il dottor Werner Nussbaumer ha pronunciato a Matrioska il 7 settembre (e ha ribadito in altre occasioni). E che gli sono costate l’apertura di un procedimento amministrativo da parte del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), come riferisce Ticinonews.