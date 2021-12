Tra poche settimane, il Ticino introdurrà ufficialmente il braccialetto elettronico GPS per gli autori di violenza domestica e stalking in ambito civile. La richiesta di impiego di questo strumento potrà infatti avvenire solo da parte della vittima e non verrà invece imposto dal Pretore. Come noto, il Parlamento federale ha optato per una sorveglianza “passiva” – il dispositivo permette infatti di controllare solo a posteriori eventuali violazioni del divieto di avvicinamento imposto dal Pretore o dal giudice civile – ma Berna e Bellinzona già guardano a una possibile estensione. Ossia a un passaggio a una vera e propria sorveglianza attiva, come peraltro auspicato anche dalla direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Karin Keller Sutter. Ma occorrerà procedere per gradi. A questo proposito, spiega al Corriere del Ticino la direttrice della Divisione della giustizia, Frida Andreotti, nel 2022 il Ticino intende dare il via a un progetto pilota in ambito penale. Nelle prossime settimane una delegazione composta anche da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia si recherà in Spagna per osservare l’applicazione pratica della sorveglianza attiva.