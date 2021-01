Brenno Martignoni Polti c’era e ci sarà ancora. L’ex sindaco di Bellinzona sarà della partita anche il prossimo 18 aprile. Con lo stesso obiettivo: ritornare a Palazzo civico. Contattato dal Corriere del Ticino, l’avvocato e notaio (classe 1962) conferma la disponibilità a figurare sulla lista UDC per il Municipio della capitale. Per lui sarebbe un ritorno, dopo 12 anni in seno all’Esecutivo, di cui otto (dal 2004 al 2012) quale sindaco.

Nella massima trasparenza Brenno Martignoni Polti ha nel frattempo ritirato la candidatura per l’elezione del pretore del Distretto di Vallemaggia, ritenendo ovviamente incompatibili le due cariche: «Quando ci si butta in una contesa pubblica bisogna assolutamente fare chiarezza da subito». L’ex sindaco e già granconsigliere per una legislatura (sempre fra le fila dei democentristi) è pronto e motivato per una sfida da lui stesso definita «stimolante ed intrigante». La decisione sull’eventuale candidatura al Municipio spetta ovviamente all’assemblea dell’UDC.