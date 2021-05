C’è stato il tempo degli applausi e dell’affetto. Tutto bello, tutto gradito. Ma proprio ora che pian piano torniamo alla «nuova normalità», occorre guardare oltre quegli applausi (in parte dimenticati) e riconoscere ai professionisti della sanità migliori condizioni di lavoro. È con questa rivendicazione che il settore scenderà in piazza oggi pomeriggio a Bellinzona per manifestare con il sostegno dei sindacati OCST, SIT, VPOD, dell’Associazione Infermieri, Labmed e altre associazioni del personale medico-tecnico. «In questo periodo di crisi - si legge nell’appello a manifestare lanciato dai sindacati - noi operatrici e operatori sociosanitari siamo più volte stati considerati indispensabili e visti come eroi(ne) di guerra. Tuttavia, va ricordato che indipendentemente dalla pandemia siamo...