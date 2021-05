In conferenza stampa, il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) Alain Berset ha annunciato oggi la divisione in colori di aziende e attività svizzere. Molte, tra le quali bar e ristoranti, si tingono di arancione: in caso di un peggioramento della situazione epidemiologica, potranno continuare le loro attività limitando l’accesso a persone in possesso di un certificato COVID, evitando così altre chiusure forzate.

«È sicuramente una buona notizia», ci dice il presidente di GastroTicino Massimo Suter. «Scongiurare nuove chiusure potendo sfruttare il certificato COVID è sicuramente molto positivo. La speranza, però, è che sia un’ancora di salvezza e non un obbligo. Al momento la proposta funziona: è una possibilità, i locali possono decidere se metterla in campo o meno, c’è scelta per noi e per il cittadino. Nel caso poi l’evoluzione epidemiologica dovesse spingere all’introduzione di un obbligo per evitare chiusure, lo accetteremo: sarà una soluzione eccezionale sicuramente meno drammatica rispetto a quanto vissuto sinora dal settore nelle due chiusure forzate».

Alcuni ristoranti potrebbero voler non aspettare un obbligo

«Speriamo che non si debba arrivare a un obbligo di certificato COVID per accedere a bar e ristoranti, ma alcuni locali potrebbero decidere autonomamente di richiederlo. Dobbiamo cercare di sfruttare al massimo quanto concessoci dalla legge, cercando di riaprire quanto prima gli spazi interni evitando al contempo, quando possibile, di dover sacrificare spazio commerciale per questioni di distanze sociali. Per questo per alcuni può essere interessante la possibilità di introdurre l’obbligo di presentare un certificato sin da quando sarà disponibile», spiega Suter. «Chi non ha spazi all’aperto o ne ha di molto ristretti, per sfruttare al 100% quelli all’interno potrebbe valutare l’idea di aprire solo a chi vaccinato o negativo (dopo aver eseguito un tampone, ndr). È comunque una soluzione che va ponderata con estrema cautela: potrebbe portare ulteriori costi e burocrazia alla propria azienda, penso ad esempio alle difficoltà nell’effettuare i controlli».

Non pensiamo alla concorrenza italiana

A Massimo Suter abbiamo poi lanciato una provocazione: se la clientela dovesse essere costretta a effettuare un tampone anche per recarsi nei ristoranti ticinesi, possibile che torni a guardare con interesse all’Italia? «Quello della concorrenza è il minore dei problemi che dovremo affrontare nel prossimo futuro», risponde Suter. «Dobbiamo tutti cercare di trarre il maggior profitto possibile dalla situazione che stiamo vivendo. Come noi, i nostri colleghi oltreconfine hanno vissuto mesi drammatici, anche per loro la situazione non è facile».

E le riaperture anticipate?

La scorsa settimana il presidente di GastroTicino ci aveva detto di sperare di non dover attendere il 31 maggio per un’apertura degli spazi interni: se non per Pentecoste, almeno il weekend immediatamente precedente la fine del mese. Ci sono novità al riguardo? «Purtroppo no», ci racconta Suter. «Siamo ancora in consultazione con i Cantoni, è probabile che le riaperture degli spazi interni avvenga effettivamente il 31 maggio».

