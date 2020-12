Il Gran Consiglio ticinese ha approvato questa sera (con 47 voti favorevoli, 25 contrari e zero astenuti) il Preventivo 2021 , che presenta un disavanzo di 230,7 milioni di franchi. Niente da fare, dunque, per gli emendamenti presentati da Lega e UDC (che chiedevano in estrema sintesi interventi per tagliare la spesa) e quelli presentati dall’MPS e dal PC (che ne chiedevano invece un aumento). Il «patto» trovato in Commissione della gestione nelle scorse settimane ( nonostante la Lega si sia nel frattempo in parte defilata ) ha dunque retto anche in Parlamento.

L’accordo, ricordiamo, chiede di approvare i conti cantonali per il prossimo anno. Allo stesso tempo, però, pone anche una condizione al Consiglio di Stato: entro il 30 giugno 2021 l’Esecutivo dovrà presentare al Parlamento un messaggio d’aggiornamento del Preventivo. La politica si è dunque data sei mesi di tempo per decidere quali saranno le misure di rilancio per l’economia e le finanze in difficoltà. Ma non solo. Nel rapporto commissionale approvato dal plenum viene data anche una prima indicazione: viene infatti chiesto al Governo di presentare nell’aggiornamento sopraccitato delle «proposte di misure equilibrate» che siano «finalizzate al raggiungimento di un autofinanziamento non negativo entro il 31 dicembre 2021». Se l’evoluzione della pandemia non dovesse peggiorare, il Parlamento chiede dunque al Governo di trovare circa 22 milioni di franchi entro la fine del prossimo anno per portare il grado di autofinaziamento fuori dalle cifre rosse.