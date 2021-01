I postriboli sono chiusi. E allora le prostitute strizzano l’occhio ai clienti... online. Sono diminuiti, quello sì, ma non sono spariti gli annunci osé sui principali siti di incontro ticinesi. E questo benché, su decisione del Consiglio di Stato, l’esercizio della prostituzione sia vietato sull’intero territorio cantonale almeno fino al 22 gennaio nell’ambito delle misure introdotte prima di Natale per arginare la diffusione del coronavirus. Ecco, dunque, spuntare fra le foto in versione (quasi) adamitica delle artiste il consiglio ad attenersi alle disposizioni vigenti, ossia alle normative anti-COVID, con tanto di manifesto dell’Ufficio federale della sanità pubblica sulle regole da rispettare che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno.

Domina il Sottoceneri

Dando una fugace occhiata...