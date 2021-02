«Non si può avere il panino e il soldino». O meglio: se da una parte il fisco non permette a chi ha fatto telelavoro di dedurre le spese di trasporto dalle imposte 2020, allora dall’altra è necessario ridurre le imposte di circolazione. È questa, in sintesi, la proposta contenuta in una mozione depositata da quattro deputati in Gran Consiglio: Andrea Censi (Lega), Fabio Käppeli (PLR), Claudio Isabella (PPD) e Paolo Pamini (UDC).

Meno traffico e meno inquinamento

Nel testo dell’atto parlamentare viene innanzitutto rimarcato che durante l’anno della pandemia, sia per questioni professionali (a seguito delle chiusure delle attività commerciali ma anche del telelavoro) sia per le conseguenze indirette del confinamento, nel 2020 l’utilizzo dei trasporti privati (ma anche pubblici) è stato decisamente...