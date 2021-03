Per il settore vitivinicolo ticinese l’anno si è aperto in salita, con un fatturato fortemente in calo rispetto alla media degli ultimi anni. «Al momento la situazione è anche peggiore rispetto al primo lockdown». A parlare è Andrea Conconi, direttore di Ticinowine: «Il settore della ristorazione è fermo dal 22 dicembre. E noi, con tutta la filiera agroalimentare, ne stiamo pagando le conseguenze. Le perdite sulla vendita di vino hanno raggiunto, in alcuni casi, l’80%». In particolare - spiega il direttore dell’organizzazione mantello della filiera vitivinicola cantonale - a soffrire maggiormente sono state le piccole aziende che non hanno accesso alla grande distribuzione. «Lo stop della ristorazione continuerà almeno fino al 22 marzo, e quindi questa tendenza, con ogni probabilità, si confermerà...