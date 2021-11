«Le vittime di violenza lasciate sole: c’è sufficiente accompagnamento?». Questo il nome di un’interpellanza presentata venerdì 12 novembre in Gran Consiglio da Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini (Più Donne).

«Di fronte alle violenze domestiche, allo stalking e alle violenze contro le donne più in generale, le vittime rischiano di trovarsi a vivere situazioni angoscianti che si protraggono nel tempo. Talvolta lanciano grida d’allerta che non vengono ascoltate. Spesso si parla, quando è ormai troppo tardi, di “segnali che non sono stati colti”. Queste parole si leggono poi nelle sentenze», si legge nel testo dell’interpellanza, che continua: «Due anni fa, a seguito del femminicidio di Ascona, dalla Polizia erano stati introdotti dei correttivi: il monitoraggio della vittima durante due mesi, quando c’è stato un allontanamento da casa del partner violento. A distanza di due anni, di fronte al numero impressionante di femminicidi e ai casi di violenza domestica, di stalking e di violenza contro le donne, dobbiamo riflettere urgentemente sulle modalità di questo accompagnamento. Dobbiamo soprattutto valutare se la presa a carico e l’accompagnamento delle vittime siano davvero sufficienti».

Nella seduta dell’8 novembre, il direttore del DI, rispondendo a un’altra interpellanza, ha spiegato quali sono attualmente le procedure messe in atto dalla polizia in Ticino. Gli agenti possono ordinare l’immediato allontanamento da casa a chi ha usato violenza nell’ambito familiare, così come proibirne il suo ritorno fino a 10 giorni. Se chiamata a intervenire (tanto in ambito preventivo che repressivo), la polizia informa il servizio dedicato alla gestione di queste situazioni: se c’è un allontanamento, per i successivi due mesi viene tenuto un contatto con la vittima. «Se nel frattempo si denota un peggioramento del comportamento, viene avvisato il Gruppo prevenzione e negoziazione per una diretta presa a carico dell’autore/autrice. Se dopo il decorso dei due mesi la situazione si è stabilizzata, vengono sospesi i contatti regolari fornendo alla vittima le indicazioni per poter contattare senza indugio il Servizio violenza domestica in caso di necessità». Il contatto costante permette di monitorare la situazione e di trovare eventuali misure di protezione della vittima (casa protetta, prese di contatto a mezzo di pattuglie di polizia, eccetera). I contatti vengono conservati per mezzo di un diario e messi a disposizione del Ministero pubblico in caso di gravi avvenimenti. La polizia, inoltre, informa la vittima della possibilità di rivolgersi allo specifico servizio di aiuto alle vittime di reati (LAV).

Alla luce di ciò, Merlo e Mossi Nembrini chiedono al Consiglio di Stato:

1. Quanti sono gli effettivi del Servizio violenza domestica della Polizia cantonale? Di quante vittime si occupano nel corso di un anno?

2. Dalla risposta del Direttore del Dipartimento istituzioni alla nostra interpellanza del 29 ottobre 2021 risulta che lo stretto contatto con la vittima è tenuto proattivamente dalla Polizia solo nel caso di allontanamento dall’abitazione familiare della persona autrice della violenza domestica. Come si giustifica questa scelta?

3. Cosa si intende per “stretto contatto” con la vittima? di quante visite, rispettivamente telefonate, stiamo parlando? Chi chiama chi?

4. Sempre dalle parole del Direttore del DI risulta che lo stretto contatto con la vittima è tenuto per i successivi due mesi dal momento dei fatti. Il termine di due mesi su che base è stato deciso? Come si giustifica?

5. Dalla risposta alla nostra precedente interpellanza risulta che, se si constata un peggioramento del comportamento della persona violenta nei due mesi dall’allontanamento dall’abitazione comune, viene avvisato il Gruppo Prevenzione e Negoziazione (GPN), cioè gli esperti che valutano una serie di parametri con lo scopo di comprendere quanto il soggetto sia prossimo all’atto violento. Quanti sono gli interventi del GPN in ambito di violenza domestica?

6. Se, invece, dopo due mesi la situazione si è stabilizzata, “vengono sospesi i contatti regolari fornendo alla vittima le indicazioni per poter contattare senza indugio il Servizio violenza domestica della Polizia cantonale in caso di necessità”. Quanti sono i casi in cui le vittime devono nuovamente contattare la Polizia, dopo una fase di stabilità?

7. C’è qualcuno della Polizia che contatta regolarmente le vittime di violenza domestica senza allontanamento? Se no, da chi sono seguite tali vittime? Chi prende l’iniziativa di stabilire un eventuale contatto?

8. Nei casi di violenza contro le donne che non rientrano nella violenza domestica, inclusi stalking e simili, che tipo di contatto e sostegno ricevono le vittime? Su iniziativa di chi?

