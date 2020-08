Sulla scia del coronavirus nel secondo trimestre il cantone sudalpino ha subito una contrazione dell’occupazione (espressa sotto forma di «addetti», cioè di impieghi) del 2,9% (a 227’000) rispetto allo stesso periodo del 2019. Se per gli uomini la variazione è però del tutto nulla (a 128’300), per le lavoratrici si assiste a un passo indietro del 6,6% (a 98’700).

Questo scarto fra i generi è significativo se si considera che è del tutto assente a livello nazionale: l’occupazione nei 26 cantoni è infatti scesa dello 0,6% per il totale, come pure per uomini e donne. Concretamente quindi la crisi del Covid-19 sembra aver comportato in Ticino assai maggiori problemi occupazionali al fronte femminile che a quello maschile.