Cambio ai vertici della Sezione Ticino del TCS: Fabio Stampanoni succede all’uscente Carlo Vitalini, che non si ripresenta per raggiunti limiti statutari, dopo 11 anni di presidenza. «Importante rinnovo anche nel Comitato che vede l’integrazione di nuovi membri al fine di comprendere e soddisfare nel prossimo futuro le nuove esigenze nella mobilità», si legge in una nota del TCS, che continua: «La pandemia ha costretto la Sezione Ticino del TCS a rinunciare alla consueta Assemblea cantonale condotta in forma tradizionale e optare per quella scritta. I 168 delegati e membri di Comitato si sono espressi per corrispondenza ai punti in discussione. L’ottima annata 2019 non ha creato sorprese al conteggio dei voti e gli usuali punti dei lavori assembleari hanno registrato alte maggioranze di favorevoli. Uno di questi era particolarmente sentito e importante per il prossimo futuro del più grande Club della mobilità in Svizzera: le nomine statutarie. L’attuale presidente Carlo Vitalini, dopo undici anni di presidenza, non poteva ripresentarsi per un ulteriore mandato triennale a causa dei limiti statutari. L’Assemblea ha scelto Fabio Stampanoni di Lugano come suo successore. Di professione fiduciario, consulente legale e tributario in uno studio di Lugano, entra a far parte del TCS nel 2004 come delegato per il Gruppo del Luganese. Nel 2012 viene nominato membro di Comitato del Gruppo del Luganese e vice presidente. Nel 2017 è eletto presidente di Gruppo ed entra quindi di diritto a far parte del Comitato sezionale. Conosce dunque molto bene, visti i suoi trascorsi, la grande famiglia del TCS. Anche il Comitato sezionale che lo seguirà si rinnova e sarà composto per la prossima legislatura triennale dai presidenti dei Gruppi locali Patrick Passalia di Ascona, Franco Rezzonico di Bellinzona, Sarah Stadler di Balerna e i membri Andrea Bernardazzi di Agra, Simone Boldini di Cadro, Stefano Rezzonico di Cureglia, Claudio Salathé di Lugano, Filippo Tadini di Locarno, Gianfranco Zazio di Arzo e Daniele Zanzi di Faido».