Troppi, tra coloro che lavorano in ambito sanitario, non sono ancora vaccinati. E questo può rappresentare un rischio in vista dell’autunno, soprattutto con la variante Delta in circolazione. A dirlo, lo scorso fine settimana, era stato il consigliere federale Alain Berset. Un allarme che non trova per fortuna conferma in Ticino, dove il personale medico e infermieristico ha risposto positivamente alla campagna vaccinale.

Cifre positive

«Le cifre di inizio giugno indicavano 3.847 collaboratori dell’EOC completamente vaccinati su un totale di 6.098. Una quota pari al 63%. Nel frattempo, sono arrivate altre adesioni alla campagna e, inoltre, diversi collaboratori si sono recati nei centri vaccinali attivi sul territorio», spiega il professor Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico...