Incidente della circolazione questa mattina sull’autostrada A2 direzione Sud, in prossimità della galleria del dosso di Taverne. Stando alle prime informazioni raccolte, un’auto della polizia cantonale sarebbe stata tamponata da un camion immatricolato in Italia. Ancora da stabilire i motivi dell’incidente. L'auto è andata completamente distrutta mentre l'agente che si trovava al suo interno non ha fortunatamente riportato ferite. Il camionista, un 53enne italiano residente in provincia di Como, sarà denunciato al Ministero pubblico per inosservanza della segnaletica e grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Gli verrà pure impedita la guida sul territorio svizzero.