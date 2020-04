Certo che aprire la finestra e vedere il sole fa ancora più male, in questo mese che avrebbe dovuto fungere da preludio alla bella stagione a Sud delle Alpi, partendo dal lungo «ponte» pasquale in agenda nel weekend. Il coronavirus ha stravolto non soltanto le nostre vite, ma sta provocando grossi grattacapi anche al settore turistico. Tant’è che come noto è stata creata una task force, a livello ticinese, che sta valutando quale impatto avrà la pandemia e quali misure intraprendere per limitare al massimo le conseguenze che inevitabilmente avrà l’emergenza sugli alberghi, sulla ristorazione e sui campeggi. Oggi ci chiniamo appunto su quest’ultimo mercato. Abbiamo interpellato Simone Patelli, presidente dell’Associazione campeggi ticinesi, direttore del Campofelice Camping Village di Tenero-Contra...