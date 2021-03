Nonostante la pandemia e il timore di una terza ondata di coronavirus, gli svizzeri hanno deciso di mettersi in viaggio in massa: le vacanze di Pasqua porteranno numerosi turisti in Ticino. Le riservazioni negli alberghi e nelle case di vacanza sono schizzate alle stelle già da settimane, e anche i campeggi hanno registrato numeri davvero importanti. Ne abbiamo parlato con Simone Patelli, direttore del Campofelice di Tenero-Contra e presidente dell’Associazione campeggi ticinesi.

Che Pasqua sarà per i campeggi ticinesi?

«Come per alberghi e case di vacanza, anche noi abbiamo un’ottima richiesta. Siamo molto soddisfatti: tutti i campeggi ticinesi stanno registrando numeri importanti, quindi da questo punto di vista sarà un’ottima Pasqua. Non possiamo fare un paragone con l’anno scorso, visto che siamo rimasti chiusi fino a giugno, ma ci aspettiamo risultati simili al 2019, quando, grazie al tempo favorevole, c’è stata una Pasqua eccezionale. Quando la festività cade presto come quest’anno, per i campeggi non è mai una buona notizia, ma nonostante questo prevediamo un gran numero di ospiti: alcuni camping hanno già il tutto esaurito, mentre altri sono ad oggi intorno al 70% delle prenotazioni. Se dovesse esserci bel tempo avremo una Pasqua con un’occupazione vicino al 100%. Le riservazioni inoltre sono arrivate in anticipo rispetto al passato, probabilmente perché i turisti temevano di non trovare alternative valide».

Da dove provengono i turisti? Ci sono anche stranieri?

«Non abbiamo ancora fatto statistiche sulla provenienza, la sensazione comunque è che si vada un po’ nella direzione degli anni scorsi: c’è una crescita di svizzeri romandi, che continuano ad aumentare, però la maggioranza di ospiti sarà dalla Svizzera tedesca. Potrebbero esserci anche prenotazioni dalla Germania, ma credo che siano veramente poche. In passato, quando il rientro in Germania richiedeva l’obbligo di quarantena, abbiamo ricevuto disdette. Probabilmente i tedeschi vogliono evitare queste restrizioni».

Il turismo è distribuito in modo omogeneo sul territorio o prevale nel Locarnese?

«Quest’anno c’è una buona capillarità in tutto il Ticino. I turisti sono ben distribuiti sul territorio: stanno lavorando molto i campeggi delle valli, del Luganese e del Mendrisiotto, anche se i numeri più importanti li fa sempre la regione del Lago Maggiore, perché è quella con più campeggi di grandi dimensioni, come quello di Tenero. Rispetto al passato anche gli altri camping hanno comunque un’ottima richiesta».

L’anno scorso, per via delle restrizioni, c’è stato un aumento nelle vendite di camper: quanto influisce questo sugli arrivi?

«Certamente l’aumento di oltre il 25% della vendita di camper migliora la possibilità per noi di avere ospiti. Questo ci fa sentire più in sicurezza, anche se, quando si tornerà a viaggiare anche nel resto dell’Europa, ci sarà un po’ di erosione nei numeri. Quest’anno dobbiamo essere bravi a fidelizzare la clientela in modo da farla tornare».

Come sono messi i campeggi dal punto di vista delle misure anti-COVID?

«Come per lo scorso anno ci sono misure molto restrittive negli spazi comuni. Poi nei vari campeggi, a seconda delle dimensioni, ci sono situazioni diverse. C’è chi ha il negozio, in cui valgono le direttive in vigore per i normali esercizi commerciali. C’è chi ha ristoranti, e dunque può fare solo il servizio d’asporto. In generale, ci sono misure per evitare gli assembramenti negli spazi comuni. Negli ultimi anni i campeggi in Ticino hanno fatto molti investimenti per dare più spazio agli ospiti. Il resto della vacanza in campeggio, poi, si vive molto all’aperto, dove non ci sono assembramenti, quindi la gente riesce a regolamentarsi bene e a rispettare tutte le misure».

Importanti centri per il turismo come Ascona, Locarno e Lugano hanno introdotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Questo spingerà i turisti lontano dalle città?

«Io penso che l’obbligo di mascherina non sarà un grosso problema, perché la gente ha sensibilità differenti: c’è chi sarà contento di questa introduzione, perché magari in una piazza affollata si sentirà maggiormente al sicuro, mentre ci sarà l’ospite che vorrà la totale libertà e andrà a cercare gli spazi aperti. Dunque avremo sia gente soddisfatta nelle piazze sia in montagna, in mezzo alla natura».

Il traffico su strada sarà molto intenso, probabilmente più degli altri anni...

«Io penso che le autorità cantonali essendo abituate agli esodi, anche importanti, degli anni passati non si faranno trovare impreparate. I turisti, quando è stato possibile, si sono mossi in massa, e dunque abbiamo l’esperienza sufficiente per capire cosa fare in questi casi. Nei campeggi poi c’è da considerare la maggior libertà del camperista, meno legato ai check-in e i check-out fissi. Molti inoltre anticipano il viaggio. Io penso che si faranno i passi giusti per evitare problemi sulle strade».

In Ticino c’è chi non vede di buon occhio l’arrivo di tutti questi visitatori, perché si teme una terza ondata di coronavirus. Allo stesso tempo, il turista porta ossigeno nei polmoni di un settore in grande difficoltà. Cosa ne pensa?

«I ticinesi sanno che il turismo fa bene al cantone: rappresenta il 10% del PIL. Con gli arrivi, migliora la qualità di vita, perché avere un turista significa avere indotto. È però importante che l’ospite rispetti tutte le misure e si comporti in modo corretto, in questo caso noi lo aspettiamo a braccia aperte. Questo vale per tutti: anche un ticinese che a Pasqua va a visitare un altro cantone deve rispettare le regole. Bisogna semplicemente essere consapevoli che come noi seguiamo le regole, le seguono anche gli altri. Inoltre ci sarà un travaso di persone, i ticinesi viaggeranno a Pasqua, quindi non è che andiamo a riempire ogni buco del nostro territorio. Oggi c’è libertà di movimento, non bisogna arrabbiarsi se arriva gente, perché non c’è nessun divieto in questo senso e le persone si spostano: l’importante è rispettare le regole».

©CdT.ch - Riproduzione riservata