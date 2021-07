Campi trasformati in piscine e perdite milionarie. Per il settore agricolo il bilancio del maltempo che si è abbattuto su tutto il Ticino negli ultimi giorni è pesantissimo. «Non ci piace lamentarci ma questa volta non possiamo fare diversamente», commenta Marco Bassi, direttore della Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT). Tutte le colture in campo aperto hanno subito gravi danni. «E con tutta probabilità - viste le previsioni meteo - il peggio non è ancora alle spalle e i danni si riproporranno anche nei prossimi giorni». In tutto il cantone ci sono colture andate perse, «la cui raccolta è praticamente annientata e portata a zero». E l’arrivo di nuove, abbondanti piogge nel fine settimana rischia non solo di causare problemi agli ortaggi che dovrebbero essere raccolti in questa stagione, ma anche ai prodotti autunnali. «Fatichiamo a vedere una via d’uscita - ammette Bassi -. Da un lato, le colture che dovrebbero essere raccolte adesso sono ormai del tutto compromesse. Ma soprattutto, ed è l’aspetto ancora più preoccupante, non sappiamo come piantare i prodotti autunnali, che andrebbero messi nel terreno entro fine luglio o al massimo durante la prima settimana di agosto. Prodotti come insalate, cavolo e zucchine che non riusciamo a mettere a dimora a causa della condizione dei campi».

Terreni inzuppati

Il direttore della Federazione ortofrutticola ticinese non nasconde la propria apprensione: «I terreni sono inzuppati. In tanti anni, non mi è mai capitato di vedere un orticoltore pompare acqua fuori dal campo nel tentativo di salvare i prodotti. Ieri, invece, queste scene erano frequenti», dice. I danni sono distribuiti su tutto il territorio cantonale. «Nel Sottoceneri, però, abbiamo poche colture in campo aperto. Mentre sul piano di Magadino contiamo il volume maggiore. Da lì proviene circa l’85% del raccolto». Per fortuna, il settore può ancora contare sulle colture in serra. «Anche qui, però, a causa di diverse giornate buie, avremo un calo della raccolta». E a risentirne non sarà solo la quantità, ma anche la qualità, «che non sarà quella a cui siamo abituati con il bel tempo». La gravità della situazione viene confermata anche dal segretario agricolo dell’Unione contadini ticinesi (UCT), Sem Genini: «I danni sono ingenti. In Ticino, ma anche nel resto della Svizzera. La speranza è che le ripercussioni non siano troppo gravi». L’Unione dei contadini svizzeri sta cercando di quantificare i danni «per capire se e come sarà possibile intervenire a livello politico per ottenere aiuti per far fronte a questa grave situazione».

Un mese cruciale per le viti

Anche i viticoltori stanno facendo i conti con i danni causati dal maltempo. «La settimana scorsa le forti grandinate hanno provocato danni nel Sopraceneri - in particolare a Bisca e in Vallemaggia - stimati tra il 10 e il 100%, a seconda delle zone», evidenzia Rudy Studer, vicepresidente di Federviti. Negli ultimi giorni, invece, si registrano scoscendimenti nel Mendrisiotto. Soprattutto in alcuni vigneti di Mezzana, Coldrerio e Castel San Pietro. «Il problema maggiore, però, è il tasso di umidità che permette a malattie fungine epidemiche come la peronospera e lo ioidio di diffondersi rapidamente», spiega Andrea Conconi, direttore di Ticinowine. Un problema che si sta affacciando anche in Vallese, e che «rischia di compromettere il raccolto». Il tempo umido, inoltre, potrebbe favorire la comparsa della temibile Drosophila suzukii. «Tutto questo non ci permette di stare tranquilli e, malgrado manchino ancora due mesi alla vendemmia, prevediamo ripercussioni sulla quantità di uva prodotta», aggiunge Conconi. I prossimi mesi, secondo gli esperti, saranno dunque cruciali. «Facciamo ancora in tempo a salvare la vendemmia, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche del prossimo mese. In caso di brutto tempo, i danni saranno ingenti», conclude Studer. Maltempo che oltretutto sta rendendo la vita complicata anche ai viticoltori. «Con la pioggia persistente i trattamenti fitosanitari risultano meno efficaci». Soprattutto in un momento delicato e forse decisivo per il buono sviluppo delle viti.

