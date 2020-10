Nuovo futuro ha come scopo quello di incentivare i giovani ad una scelta aperta della loro professione. Gli organizzatori sono molto dispiaciuti di non poter svolgere l’edizione di quest’anno.

I viaggi degli alunni devono essere evitati per non incappare in rischi per la salute di tutti. Per molte aziende è inoltre difficile garantire distanze, igiene e altre norme di protezione. La prossima edizione si svolgerà l’11 novembre 2021.