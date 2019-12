La Polizia cantonale si è servita dei social media per mandare i propri auguri di buon Natale alla popolazione. In un post su Instagram, le autorità hanno infatti pubblicato quella che potrebbe essere una simpatica imitazione nostrana della slitta di Babbo Natale e delle sue renne. Al posto di Rudolph e dei suoi amici, c’erano però tre dei cani della squadra cinofila e, invece della slitta, un mezzo della Polizia cantonale. Solo qualche giorno fa, d’altronde, un’altra foto, sempre su Instagram, mostrava la visita ricevuta da «un personaggio di rosso vestito, che si è presentato in Gendarmeria e pare abbia chiesto indicazioni su un certo itinerario...».