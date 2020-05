Travolti dal successo di un’iniziativa nuova, messa in piedi per non darla vinta al coronavirus. Ticinowine aveva pensato di organizzare, in collaborazione con Rete Uno, una giornata speciale, sabato 30 maggio, per non perdere completamente la tradizione che vuole sia organizzata in quel fine settimana la classica edizione di Cantine Aperte. Andrea Conconi e soci avevano messo a disposizione del pubblico mille bottiglie di vino da ritirare nelle cantine per un brindisi casalingo tra le 11 e le 12.30 dell’ultimo sabato del mese, previa iscrizione sul sito dell’organizzazione: ebbene, le bottiglie sono andate a ruba e sono già esaurite. Ci si può comunque ancora annunciare, anche se adesso per vincere il buono e recarsi in cantina a ritirare il premio occorrerà avere un briciolo di fortuna: nelle prossime settimane infatti i buoni saranno estratti a sorte.

Come noto l’emergenza sanitaria, con le misure igieniche e le distanze fisiche imposte, ha costretto Ticinowine a rinviare l’evento a fine agosto, sperando che gli allentamenti possano permetterne il regolare svolgimento. Tuttavia, per non rompere la tradizione, Ticinowine in collaborazione con RSI Rete UNO ha organizzato, sabato 30 maggio 2020, una giornata dedicata al vino ticinese con interviste a chi produce la bevanda di Bacco. Durante tutta la giornata saranno proposti concorsi e giochi.

Sperando nella clemenza del tempo, sia che siate nel vostro giardino o sul terrazzo di casa, unitevi simbolicamente ai produttori e a Ticinowine inviando un selfie sulla pagina Facebook - che l’organizzazione ha appositamente dedicato a Cantine Aperte in Cá - mentre alzate i calici al vino ticinese e a tutti gli operatori del settore.

Come ottenere la bottiglia di vino in omaggio? Andate sul sito www.ticinowine.ch alla sezione Cantine Aperte in Cá, compilate il formulario con i vostri dati e riceverete il buono (a questo punto solo se siete fortunati) valido per ritirare la bottiglia direttamente dal produttore nelle vostre vicinanze. Non preoccupatevi se avete poca dimestichezza con internet: potete anche provare a chiamare Ticinowine allo 091 690 13 53 nelle ore d’ufficio.