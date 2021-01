«Capisco, ma non posso condividere». Commenta così il presidente di GastroTicino Massimo Suter l’azione di protesta in corso in tutta la Svizzera tra i ristoratori. In trecento, soprattutto nella Svizzera tedesca, hanno deciso di rialzare le serrande, malgrado i divieti imposti dal Consiglio federale. Anche in Ticino qualcuno ha voluto riaprire: si tratterebbe di due esercenti di Bellinzona e uno a Lugano. «Pur comprendendo la paura, la stanchezza e lo sconforto che innescano prese di posizioni forti e al limite della legalità, non posso assolutamente condividere il gesto di riaprire. Si tratta di un’azione illegale. Soprattutto si infrangono regole decise per salvaguardare la salute pubblica», chiarisce Suter. «Da parte nostra - prosegue - stiamo cercando di tenere a bada i nostri associati, per lo meno fino a mercoledì, quando il Consiglio federale dovrebbe dare risposte chiare». Se Berna non dovesse fornire al settore della ristorazione gli aiuti richiesti, «ci sarà un’ultima chiamata all’appello. Un’azione di protesta, ma nel rispetto dei piani pandemici. La speranza è che non si debba arrivare a tanto».

Stando a un’indagine condotta da Gastrosuisse su oltre 400 aziende del settore, il 50% fallirà entro la fine di marzo se non riceverà subito un risarcimento finanziario. Inoltre, è attesa un’ondata di licenziamenti. Un allarme che trova conferma anche nel sondaggio interno svolto tra i ristoratori ticinesi, come ci conferma Suter: «La metà degli associati ha già preso misure drastiche che vanno proprio in questa direzione». Più in generale, «coloro che lavorano tutto l’anno sono in grande difficoltà, con l’acqua alla gola. Questi esercenti hanno perso il fatturato di due mesi la scorsa primavera, e altrettanti adesso, con la chiusura imposta a dicembre». Hanno avuto maggiore fortuna i ristoranti e gli alberghi stagionali, «ma ciò non significa che siano esenti dal pericolo di chiusure». I conti - prosegue Suter - andranno comunque fatti in primavera: «L’estate, periodo in cui abbiamo lavorato, ha falsato le cifre in positivo. L’inverno, al contrario, in negativo. La riga andrà tirata nei prossimi mesi, quando si capirà davvero in quanti potranno ripartire».