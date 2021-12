«Chiusura dei locali notturni e annullamento delle feste di Capodanno». Era quanto chiedeva negli scorsi giorni la task force COVID-19 del Consiglio federale. «Da Berna sono arrivati solo gli auguri di Natale», ha commentato Mattia Lepori, vice capo dell’area medica dell’EOC. «Mi aspettavo un appello più deciso e presente da parte del Consiglio federale», ha aggiunto Christian Garzoni, direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco. E oggi arrivano non da Berna ma dal Cantone le raccomandazioni in vista di Capodanno. Perché «il Consiglio di Stato ritiene la situazione preoccupante, anche per l’alto numero di isolamenti, e di riflesso quarantene, a seguito dai contagi da Omicron. Una situazione che potrebbe provocare problemi al funzionamento ordinario di alcune attività economiche e servizi essenziali».

Ecco quindi il messaggio ai ticinesi: «Al momento il Consiglio di Stato tiene a ribadire alla popolazione l’importanza di ridurre al minimo il numero e la frequenza dei contatti sociali, in particolare in vista delle imminenti feste di Capodanno. In caso di incontri privati è importante rispettare le disposizioni in vigore e le misure di protezione personale». Il Governo ha scritto anche ai Comuni, invitandoli a sensibilizzare a loro volta la popolazione sulle misure di protezione e a evitare attività che possono creare assembramenti negli spazi pubblici, tenendo comunque conto che molte di queste attività sono già state annullate da alcuni Comuni (come a Lugano e Locarnoa cui ha fatto seguito Bellinzona).

«Fatevi testare»

Oltre a limitare, proteggere e vaccinare, rimane fondamentale anche il pilastro dei test. Al minimo sintomo è importante sottoporsi a un test PCR contattando la hotline cantonale (telefono 0800 144 144 dalle 9:00 alle 17:00: e-mail [email protected] per informazioni generali; e-mail [email protected] per prenotare un test; WhatsApp 079 219 79 96 dalle 9:00 alle 19:00) oppure una farmacia o uno studio medico. In caso di sintomi questo test è sempre stato e rimane ovviamente gratuito per il cittadino. Anche in assenza di sintomi è possibile farsi testare gratuitamente, mediante un test antigenico rapido nelle farmacie e negli studi medici. Nell’intento di limitare i contagi a seguito dei contatti per gli eventi di fine anno, il Cantone sta lavorando per potenziare l’offerta di test nelle persone asintomatiche. Maggiori informazioni seguiranno a breve.

Il Governo monitora la situazione

La variante Omicron, molto più contagiosa di quella precedente, è diventata dominante nel Cantone Ticino e sta provocando un aumento repentino dei nuovi casi. La situazione nelle strutture ospedaliere per il momento rimane stabile, ma è ancora prematuro stilare un bilancio. Il Governo sta monitorando la situazione e la prossima settimana è prevista una nuova riunione per valutare l’evoluzione di questa nuova ondata pandemica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata