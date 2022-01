Una piccola primavera a San Silvestro e un Capodanno con il botto. L’anno è iniziato con temperature parecchio miti, decisamente poco normali per il periodo. Tutto merito dell’aria di origine subtropicale e di una robusta zona di alta pressione, a cui si è aggiunta una debole tendenza favonica, per dirla in termini tecnici. Ma le temperature invernali sono dietro l’angolo. Se nel primo giorno del nuovo anno, in zone di montagna, sono state misurate temperature addirittura superiori ai 16 gradi, giovedì «si giungerà a tre-quattro gradi sotto lo zero», avverte Stefano Zanini, di MeteoSvizzera. Le nevicate tanto attese dagli amanti degli sport invernali, però, si faranno ancora desiderare.

Pioggia di primati

Dopo i valori molto elevati registrati il 31 dicembre, nella giornata di Capodanno, il periodo molto mite, durato qualche giorno, è giunto al suo apice, facendo registrare temperature che in alcune località di montagna - in questa stagione - finora non erano mai state raggiunte. A Cimetta, ad esempio, è stato record per il mese di gennaio e per la stagione invernale (dicembre-febbraio): 16,6 gradi centigradi contro 13,9 e, rispettivamente, 16,4 gradi. A Poschiavo, a gennaio, non era mai stato così caldo, con la colonnina di mercurio che ha segnato addirittura 19,2 gradi (il record precedente era di 17,9). E ancora: a San Bernardino è stato registrato il secondo valore più alto per gennaio dall’inizio delle misurazioni: 13 gradi (contro il primato di 13,1 gradi). Sul Generoso è stato battuto il record mensile: 14,3 gradi il 1. gennaio 2022 (13,1 il vecchio primato). Anche a Vicosoprano c’è stato un nuovo record per quanto riguarda gennaio: con 15,9 gradi è stato battuto il vecchio 15,1. Doppio record, infine, anche a Robiei, sia per gennaio sia per la stagione invernale: 13,8 gradi contro 10,6 e 13.

Il periodo mite sta finendo

Come preannunciato, però, ora la temperatura sta calando. «Stiamo uscendo da questo periodo mite», afferma Zanini. Per martedì, soprattutto in montagna, si perderanno diversi gradi centigradi. In serata, «sopra i 1.300-1.400 metri d’altitudine potrebbe arrivare un po’ di neve». Ma solo una spolverata. MeteoSvizzera ha infatti cattive notizie per gli amanti dello sci: la neve copiosa a Sud delle Alpi sembra lasciarsi desiderare ancora per qualche tempo. «Mercoledì arriverà vento da Nord. Spazzerà via tutto».

«Brrr...»

Il freddo, però, quello si farà sentire. Giovedì si prevedono temperature sotto lo zero. A Piotta, ad esempio, in serata e nella notte si prevedono da -2 a -5 gradi centigradi. A Cevio fra i -1 e i 2. Ad Acquarossa fra lo zero e i 3 gradi Celsius. Mentre a Locarno, Lugano e Chiasso, in serata, sono previste temperature fra l’1 e i 4 gradi. A Bellinzona fra lo zero e i 4 gradi. Insieme alle feste, la Befana, quindi, porterà via anche il caldo.

