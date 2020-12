È stato presentato negli scorsi giorni, in videoconferenza, il resoconto annuale di attività del Care Team Ticino: 65 interventi, 322 persone assistite per 440 ore di intervento. Oltre ad essere un servizio di prossimità e di sostegno, apprezzato dalla popolazione, da anni il Care Team è attivo anche nella formazione del personale per l’assistenza alle vittime.

Il «Care Team Ticino» (CTTi), che impiega militi delle sei regioni di protezione civile, è un servizio che offre sostegno psicosociale nell’immediato alle vittime (famigliari e/o persone coinvolte) in caso di eventi potenzialmente traumatici come catastrofi o incidenti gravi. Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie ai picchetti, garantisce il necessario supporto, oltre alle persone direttamente coinvolte nell’evento, anche a coloro che vi assistono senza esserne implicati in prima persona. In questo anno segnato dalla pandemia, il Care Team ha anche fornito puntuale supporto alla Task Force psicologica e al Contact Tracing.

Sono molteplici i campi d’intervento; fra i principali da citare le catastrofi naturali, gli infortuni mortali, gli incidenti stradali, gli omicidi, i suicidi. Nel 2020 il CTTi è stato in particolare sollecitato nell’ordine per decessi improvvisi in casa (19), suicidi (13) e incidenti stradali (11). Gli interventi, 65 complessivamente, hanno superato del 16% (+10) quelli dell’anno scorso.

Dalla sua costituzione nel 2015, il CTTi è intervenuto in 325 occasioni garantendo l’assistenza a 1’948 persone (adulti e minori), per un totale di 2’161 ore d’intervento (media di 7 ore a intervento).

Il Care Team Ticino ha pure formato, oltre ai propri operatori denominati care givers (con una formazione di base e continua), anche enti esterni che offrono un supporto (peer) ai loro collaboratori ed in particolare gli operatori del Care Team delle Ferrovie Federali Svizzere.

