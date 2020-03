Oggi inizierà la distribuzione – in collaborazione con l’Ordine dei medici e altri partner – di mascherine per supplire alla carenza di materiale preventivo presso le strutture sanitarie e presso i medici di famiglia e i pediatri. In parte - comunica il DSS - si tratta di materiale ordinato durante la pandemia del 2009 e, in alcuni casi, la data di scadenza indicata sulle confezioni è superata.

In particolare, per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, il farmacista cantonale ha verificato il loro stato di conservazione. Le mascherine ancora in stock sono perfettamente utilizzabili e adatte agli scopi di protezione per cui sono previste, nonostante la data di scadenza indicata sulla confezione sia superata.

«Il materiale sarà distribuito esclusivamente a operatori sanitari che sono già stati informati debitamente dal farmacista cantonale» si legge nella nota.

A titolo informativo, il Dipartimento sanità e socialità segnala anche che i disinfettanti a base alcolica che dovessero aver superato la data di scadenza sono perfettamente validi. Non perdono infatti la loro efficacia con gli anni e possono dunque essere utilizzati anche dopo la data di scadenza, a condizione che il flacone sia ben chiuso. Gli altri tipi di disinfettanti, come acqua ossigenata, ipoclorito tipo amuchina o clorexidina non devono più essere utilizzati dopo la data di scadenza, siccome inefficaci.

