Il Camping Delta di Locarno, in collaborazione con l’associazione di categoria Swisscamps, ha diffuso un invito rivolto ai consiglieri federali per trascorrere le vacanze in uno dei campeggi svizzeri. Nel testo che accompagna la lettera destinata ai «ministri» elvetici, si legge: «Purtroppo, anche se garantiamo ogni anno più di 3,5 milioni di pernottamenti in Svizzera e in Ticino e assicuriamo circa il 30% dei pernottamenti totali, noi campeggi svizzeri siamo stati vittime di una discriminazione incomprensibile: a tutt’oggi ancora non è dato di sapere quando potremo riaprire, mentre tutti gli altri operatori del settore hanno già riaperto. Le perdite finanziarie sono ingenti, perché dovremo verosimilmente rinunciare anche al prossimo periodo festivo dell’Ascensione e Pentecoste, importantissimo per noi. Dal 15 marzo non abbiamo più un solo introito, ma continuiamo a sostenere le spese di manutenzione, mentre gran parte del personale è a lavoro ridotto oppure disoccupato. Quel che più è grave è che non abbiamo nemmeno ricevuto nessuna rassicurazione per un’eventuale apertura l'8 di giugno. Questa situazione mina la sopravvivenza stessa della maggior parte dei campeggi».

«Onorevoli consiglieri federali, vi esortiamo a seguire il suggerimento del vostro collega Ueli Maurer e di trascorrere le vostre vacanze in Svizzera in uno dei nostri campeggi! In questo modo potrete constatare personalmente che non si tratta di caotici parchi di divertimento con assembramenti incontrollati di persone, ma di strutture ricettive regolamentate e provviste di piani di protezione adeguati. Sulla vostra piazzola o in una delle tante unità abitative in affitto non avrete nessun problema a mantenere sufficiente distanza dagli altri campeggiatori – sebbene l'esperienza dimostri che un cordiale "Buongiorno" oltre il confine della propria parcella favorisca una convivenza pacifica. Se deciderete di arrivare in camper o con la roulotte, i servizi igienici privati li portate direttamente con voi. Durante l’utilizzo degli spazi comuni vi preghiamo di rispettare le norme di igiene e distanziamento sociale indicate. Per qualsiasi domanda o insicurezza potrete rivolgervi ai nostri collaboratori del ricevimento che, da dietro i pannelli di plexiglas, saranno felici di aiutarvi. Siamo sicuri che, nonostante queste restrizioni, potrete trascorrere rilassanti giorni di vacanze nei nostri campeggi. I campeggi dell’associazione di categoria swisscamps non vedono l’ora di ricevere la vostra prenotazione».