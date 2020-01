Oggi il Partito Comunista, in un’interpellanza rivolta al Consiglio di Stato, si è detto preoccupato per un evento che «promuove e dà legittimità a una realtà che non solo si basa sul precariato, ma anzi dà adito fra i giovani a una nefasta cultura dei ‘soldi facili’ oltre che favorire una visione improduttiva all’economia del nostro Cantone». Il partito di sinistra sostiene per di più che lo spazio dato agli a queste nuove figure del web possa svalutare altre professioni. Per fare chiarezza sulla professione dell’influencer e capire meglio come funziona questa attività, abbiamo deciso di rivolgerci direttamente a Nick Antik. «Mi sveglio molto presto, tra le 4.30 e le 5. Non perché sono mattiniero ma perché fare l’influencer non è la mia attività principale. E poi cosa vuol dire fare l’influencer? Alla Città dei mestieri l’intento è proprio questo, affrontare le cose da un punto di vista critico. Perché influencer vuol dire tutto e niente, esistono professionisti di settore che decidono per esempio di parlare della propria professione attraverso i social. In un mondo dove il modo di comunicare sta cambiando, parlarne da un punto di vista critico può solo sfatare tanti malintesi. Io per esempio canto, sono studente e collaboro spesso con la televisione, ho tante attività e i social mi permettono di promuoverle», ci ha spiegato il giovane. «Non vivo di quello che guadagno sui social network», spiega Nick. «Mi capita sicuramente di fare promozione, ma cerco di pubblicizzare solo prodotti che possano piacere ai miei followers e che siano di qualità». «Voglio raccontare la mia storia e non voglio postare contenuti soltanto per accaparrare like o per aumentare i miei seguaci». Nick Antik descrive quindi il suo lavoro à côté come una passione, un modo per esprimersi.