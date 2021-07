E se a metà maggio i grandi centri ticinesi hanno deciso di non posizionare i maxi-schermi per evitare assembramenti, perché non fare un’eccezione in occasione della finale (e con una situazione epidemiologica stabile), facendo un regalo ai tanti italiani? «Niente maxi schermo - taglia corto il capo Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità di Bellinzona, Renato Bisogn -. Anche perché in questo caso sono preferibili gli assembramenti spontanei». Neppure a Lugano sono previste sorprese dell’ultimo minuto. «Seppur dispiaccia di non aver potuto installare un maxi schermo per le partite non solo svizzere ma di tutto il torneo, le condizioni attuali ci sconsigliavano fortemente di farlo anche solo per la finale», ammette dal canto suo Roberto Badaracco. Da una parte c’è la questione legata alle tempistiche: «Occorre prima di tutto elaborare un piano di protezione che deve essere accettato dal Cantone per poter poi posare l'infrastruttura». Inoltre, le regole COVID renderebbero «l’evento» troppo complicato da gestire: «Vi potrebbero assistere al massimo 1.000 persone, con la posa di altrettante sedie, o di sole 500 persone in piedi, garantendo ordine e il porto per tutti della mascherina - spiega il municipale a capo del Dicastero cultura, sport ed eventi -. Dal profilo pratico è impensabile. In più avremmo dovuto organizzare il controllo delle persone e delle entrate ed evitare che fuori l'area si creassero assembramenti. Insomma un'opera quasi proibitiva che ci avrebbe esposto a critiche se non gestita perfettamente o in caso di eccessi o disordini». I maxi schermi «saranno quindi musica, lo speriamo tutti, del futuro prossimo». Stavolta gli italiani dovranno optare per il divano, o bar e ristoranti.