La Sottocommissione finanze del Gran Consiglio ha deciso stamane di sospendere i lavori riguardanti l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) per indagare sui decessi nelle case per anziani durante la fase acuta della pandemia da coronavirus. Alla base della decisione, ci ha riferito il presidente della Commissione della gestione Matteo Quadranti, vi è il fatto che la sottocommissione ha appreso che vi è attualmente un incarto penale aperto sulla questione. In questo senso, dunque, si attendo sviluppi, ma i lavori commissionali al riguardo sono stati sospesi. La decisione è stata presa dopo aver sentito in audizione il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani e il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi.