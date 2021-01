La variante inglese del virus ha colpito il Ticino. E nonostante tutte le misure messe in atto, ha colpito proprio dove fa più male: in una casa per anziani di Balerna. Il test effettuato su un residente del centro comunale, risultato positivo a fine dicembre al SARS-CoV-2, ieri ha confermato la compatibilità con la nuova mutazione. Tamponi effettuati sui residenti e personale avevano evidenziato che circa metà del personale e tre quarti degli anziani erano risultati positivi. Anche questo aveva destato dubbi, confermando poi la variante inglese. «Stiamo monitorando a fondo tutte le persone che rientrano dalla Gran Bretagna o che hanno avuto un contatto sospetto: trovare la variante all’interno di una casa per anziani è quindi stato un brutto colpo» racconta Giorgio Merlani, medico cantonale....