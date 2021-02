Da lunedì le case per anziani ticinesi vivranno un momento atteso a lungo: cadranno infatti numerose restrizioni per effetto del completamento della campagna di vaccinazione. Da quel giorno saranno nuovamente consentite le visite ai residenti nelle loro camere (la direzione continua a mantenere la gestione e la programmazione degli accessi alla casa), le uscite temporanee (anche prolungate) e le attività socializzanti e di gruppo all’interno degli istituti. «Una bella notizia», come sottolinea il medico cantonale Giorgio Merlani. «Ricordo che le case per anziani erano state nuovamente chiuse durante la campagna di vaccinazione per proteggere il più possibile le persone durante una fase molto delicata». Al momento, l’85% dei residenti ha ricevuto le due dosi di vaccino necessarie. Un tasso elevato...