«Il Ministero pubblico deve avviare un’inchiesta preliminare su alcune case per anziani del cantone in relazione allo straordinario numero di decessi per coronavirus». È quanto chiede, in una lettera inviata al procuratore generale Andrea Pagani, il gruppo parlamentare Movimento per il socialismo, Pop e indipendenti. Lo anticipa «Il Caffè» nella sua edizione odierna. La raccomandata, si legge sul domenicale, è firmata da Simona Arigoni, Angelica Lepori e Matteo Pronzini: «Anche noi, in qualità di membri del parlamento cantonale, abbiamo un obbligo di denuncia e chiediamo formalmente che il Ministero pubblico avvii una inchiesta preliminare, ovvero raccolga tutte le informazioni necessarie e atte ad accertare se vi siano stati o meno comportamenti penalmente rilevanti in relazione allo straordinario numero di decessi verificatisi in talune case per anziani del cantone».

«Ancor prima che la pandemia raggiungesse il Ticino», si legge nella lettera al procuratore pubblicata dal Caffè, «era noto che le persone anziane, e soprattutto quelle degenti in strutture per la terza età, erano soggetti particolarmente a rischio. Malgrado ciò il medico cantonale, autorità a cui spetta la vigilanza sulle case, ha atteso sino al 9 marzo 2020 prima di decretare il divieto di accesso per i familiari ed emanare le direttive sulla gestione del personale curante sintomatico durante l’epidemia. Dopo il 9 marzo, malgrado l’esplosione dei decessi, non vi sono più stati aggiornamenti per queste direttive. Non è per nulla scontato che le misure messe in atto dal medico cantonale per scongiurare il propagarsi della pandemia fossero tutte quelle che ci si poteva aspettare. A tale proposito esperti sanitari hanno dichiarato pubblicamente di aver proposto provvedimenti più incisivi, ma di non essere stati presi in considerazione dall’Ufficio del medico cantonale».