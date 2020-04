Mezze piene o mezze vuote. Dipende dal punto di vista. Sta di fatto che gli appelli gridati ai quattro venti negli ultimi giorni di rinunciare alle vacanze pasquali in Ticino sono stati ascoltati solo in parte. Lo testimoniano gli annunci che sono stati inoltrati alle varie cancellerie comunali del cantone (per segnalare l’uso delle abitazioni secondarie) in rapporto al numero di case di vacanza presenti sui vari territori comunali e alle sensazioni delle autorità locali. Sia ben chiaro, annunciarsi è obbligatorio, ma non è detto che tutti quelli che decidono di raggiungere le loro case di vacanza lo facciano. E sia ben chiaro anche che ad avere un’abitazione secondaria a sud delle Alpi non sono soltanto i confederati amanti dei nostri laghi e delle nostre montagne, ma anche molti ticinesi....