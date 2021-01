Casi di rigore, verso il Ticino 110 milioni

Dopo l’estensione degli aiuti per i casi di rigore decisa negli scorsi giorni dal Consiglio federale tramite lo sblocco della «riserva» da 750 milioni, in Ticino dovrebbero giungere per questo tipo di sostegno circa 110 milioni (di cui 25,4 a carico del Cantone) e non più 75 come inizialmente previsto. Aiuti che, ma anche in questo caso si tratta ancora di una stima, dovrebbero andare a circa 4 o 5 mila aziende.

Entro metà febbraio i primi aiuti

Questa mattina la Commissione della gestione ha sentito in audizione il direttore del DFE Christian Vitta proprio per fare il punto sul dossier alla luce delle modifiche annunciate mercoledì da Berna. La settimana scorsa, ricordiamo, la Gestione aveva già firmato il rapporto sui casi di rigore, ma alcuni emendamenti al relativo decreto legislativo erano ancora necessari per adattare tutto l’impianto. Emendamenti che, ci conferma il presidente della Gestione Matteo Quadranti (PLR), verranno presentati entro venerdì a mezzogiorno (ovvero entro il limite di tempo imposto per legge). «L’idea è di approvare il rapporto con il relativo decreto legge con gli emendamenti lunedì in Gran Consiglio» spiega Quadranti. «Dopodiché il Governo farà un decreto con la clausola d’urgenza (e quindi non referendabile) e da inizio febbraio le ditte ticinesi potranno iniziare ad inoltrare le richieste per i casi di rigore e da metà mese verranno poi erogati i primi soldi».

110 milioni per 4 o 5 mila aziende

«Al momento - prosegue il presidente della Gestione - si stima che potrebbero arrivare dalle 4 alle 5mila richieste. La cerchia dei beneficiari, dopo le decisioni annunciate da Berna, si è allargata e il Cantone potrebbe ricevere da Berna circa 110 milioni. Ma si tratta ancora di una stima». Ad ogni modo, precisa Quadranti, «il Gran Consiglio voterà sui 75 milioni inizialmente previsti (di cui 25,4 a carico del Cantone). È poi previsto di dare una delega al Consiglio di Stato per aumentare i crediti per i casi di rigore senza passare dal Parlamento, utilizzando quindi i circa 35 milioni supplementari in arrivo dalla Confederazione che non dovrebbero richiedere un contributo cantonale. Se invece la Confederazione dovesse chiedere una partecipazione del Cantone, allora il dossier dovrà tornare al Legislativo». Insomma, il Gran Consiglio voterà sui 75 milioni già previsti, mentre lascerà al Governo la facoltà di utilizzare la tranche supplementare qualora per quest’ultima non fossero richiesti ulteriori soldi al Cantone.

Due procedure

Oltre a ciò, tramite gli emendamenti che verranno presentati nei prossimi giorni, la Commissione intende recepire gli altri cambiamenti decisi dal Consiglio federale, in particolare riguardo ai due tipi di procedura previsti per poter accedere ai casi di rigore. Il primo, per procedura ordinaria, prevede che l’azienda debba dimostrare un calo della cifra d’affari del 40% negli ultimi 12 mesi, e non più quindi «solo» nel corso del 2020. Una procedura quindi essenzialmente più dinamica sul «quando» è stato registrato il calo della cifra d’affari. Il secondo, per procedura agevolata, prevede invece che l’impresa costretta a chiudere per almeno 40 giorni a partire dal 1 novembre del 2020 sia considerata «automaticamente» un caso di rigore, e non debba più quindi dimostrare una perdita della cifra d’affari. Per questo tipo di procedura agevolata, precisa Quadranti, il montante degli aiuti «sarà basato sui costi fissi, e quindi probabilmente varieranno anche in base al settore. Anche perché, per alcuni settori i costi fissi sono più bassi di altri. Il tutto si baserà dunque sui dati statistici dei costi fissi, settore per settore, forniti dalla Confederazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata