«India e la sua famiglia meritano il sostegno attivo del Cantone Ticino». A ribadirlo, in un’interrogazione inoltrata al Consiglio di Stato, erano stati i deputati socialisti Anna Biscossa (prima firmataria), Ivo Durisch, Nicola Corti, Danilo Forini, Fabrizio Garbani Nerini, Raoul Ghisletta e Gina La Mantia.

L’atto parlamentare era incentrato sul caso di India, una diciannovenne originaria della fascia di confine tra Etiopia ed Eritrea che, insieme alla madre e al fratello, era arrivata in Ticino nel 2012 fuggendo dalla guerra. Da allora la famiglia ha provato, invano, a ottenere un permesso di asilo per rimanere in Svizzera. L’avvocata Immacolata Iglio Rezzonico, che difende gli interessi di India e familiari, aveva confermato di voler inviare all’Ufficio della migrazione a Bellinzona «un’ennesima istanza relativa al riconoscimento della vicenda come un caso di rigore», così da evitare il rimpatrio forzato dei tre. La decisione finale, lo ricordiamo, spetta alla Segreteria di Stato della migrazione e i sette deputati chiedono al Governo di dare preavviso favorevole alla richiesta.

Il Consiglio di Stato ha risposto nella sua seduta settimanale all’interrogazione del 27 dicembre 2021. E, in parallelo, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la situazione sui casi di rigore in ambito di asilo. Presenti in sala, a Bellinzona, il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e Silvia Gada, Capo della Sezione della Popolazione.

«Dobbiamo fare un po’ il punto su una materia che può portare confusione, visto l’ambito molto complesso in cui si muovono i casi di rigore» ha esordito Norman Gobbi. Silvia Gada, dal canto suo, ha spiegato: «Si impone una chiarezza e si impone una contestualizzazione, in particolare riguardo alla procedura d’asilo». Quindi, la Capo della Sezione della Popolazione ha fornito alcune cifre ed elencato i vari percorsi possibili.

«Non tutti i casi di rigore sono uguali» ha ribadito Gobbi.

Venendo al caso specifico, Gada innanzitutto ha ripercorso l’intera vicenda: «Di regola non si commentano casi specifici, ma in questo caso i dati da parte del legale sono stati pubblicati, discussi e portati in atti parlamentari. C’è anche una proposta di discuterne in Gran Consiglio. Ci permettiamo quindi di precisare quanto segue: siamo di fronte a una domanda d’asilo presentata dalla famiglia nel 2012, con la richiesta di un permesso N. Nel 2014 c’era stata una decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, ndr), c’è stato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha respinto ricorso nel 2015, emettendo di conseguenza un termine di partenza. Il termine è cresciuto in giudicato, quindi l’Ufficio della migrazione ha predisposto la partenza. Parallelamente, c’è stata una richiesta di proroga per ottenere i documenti di viaggio. In questo percorso sono sorti diversi problemi, che non elenco. Nel 2019, ancora, è stata depositata un’istanza di apolidia da parte della famiglia, che la SEM ha respinto. Quindi, in sede ricorsuale, nell’agosto 2021 l’istanza è stata respinta dal TAF. È stata ancora predisposta la partenza, nel rispetto del termine indicato dal tribunale. Il legale della famiglia, allora, ha deciso di inoltrare un’istanza di rigore secondo l’articolo 14». E così, il dossier è stato ripreso in mano.

A livello ticinese, ha sottolineato Gada, «è stato valutato il fatto che i figli, in particolare, hanno passato una parte preponderante della loro adolescenza in Ticino. Il che crea una riflessione sulla proporzionalità dell’obbligo di rientro. In base a questo, anche pensando al fatto che socialmente sono integrati, parlano la lingua, si sono dati da fare nella formazione e nella ricerca di attività non lucrative, abbiamo ritenuto giusto dare alla SEM preavviso favorevole. Chiaramente, la SEM ora dovrà fare le proprie valutazioni: se dovesse chiedere ulteriori complementi saremo a disposizione. Se la domanda verrà accolta allora verrà rilasciato il permesso B, altrimenti si ripartirebbe il percorso ricorsuale».

La conferenza, allargando il campo, è servita anche a mettere ordine e, come ha ribadito Gada in apertura, a «contestualizzare». A tal proposito, Gada ha invitato a non fare confusione tra i casi di rigore riguardanti i permessi negati (come quello di India) e quelli presentati invece per la trasformazione di un permesso F già concesso in un permesso B: sono due casi diversi e, appunto, regolati da leggi differenti. Gobbi, in questo senso, ha detto non senza sarcasmo: «Si è messo insieme il burro con la ferrovia». Di più, il Consigliere di Stato ha respinto le accuse di chi lo indica come il «poliziotto cattivo» della politica d’asilo ticinese: «Nel 96% dei casi le richieste di caso di rigore presentate da chi dovrebbe lasciare il territorio vengono preavvisate favorevolmente, significa che non c’è un presupposto politico da parte di chicchessia volto a influenzare queste decisioni».

