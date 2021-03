«Tenuto conto anche dei correttivi apportati dalla riforma sociale cantonale abbiamo concluso che il sistema adottato finora, già oggetto di riforme parziali, funziona. Rimescolare le carte scombussolerebbe tutto», spiega Quadranti. Grazie anche a due studi della SUPSI, i commissari hanno potuto concludere che «le misure relative alla RIPAM proposte nella riforma sociale cantonale, siano molto efficaci e quindi fondamentali per il contenimento dell’onere dei premi a carico degli assicurati di ceto medio e basso». Ad esempio, nel rapporto viene evidenziato che «il sistema 2021 vede per i beneficiari RIPAM incidenze sul reddito disponibile semplificato complessivamente minori per le persone sole e le coppie senza figli rispetto al 2019 e al 2015». Come detto, dunque, la Commissione si è detta convinta che «l’attuale sistema RIPAM non debba essere cambiato, in quanto strumento efficace in termini di politica sociale, ma anche familiare». Tuttavia, il Rapporto mette in evidenza come vi siano ancora alcune categorie di beneficiari di sussidi per cui appare ancora possibile attenuare l’incidenza dei premi LAMal e la Commissione si riserva la possibilità di valutare interventi mirati, una volta però che a livello federale sarà stato chiarito il quadro normativo». In buona sostanza, la raccomandazione formulata al plenum è «mantenere, almeno finora e in attesa di sviluppi federali, della situazione normativa e di prassi attualmente in vigore in ambito RIPAM così come ottimizzata grazie all’approvazione della recente Riforma sociale