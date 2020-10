Cinque possibili scenari, cinque vie alternative da percorrere per arrivare al tanto agognato risanamento dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) dopo che a metà gennaio il Governo aveva dato luce verde a un contributo di 500 milioni di franchi. Ebbene, la Sottocommissione finanze ha elaborato un rapporto tecnico di 32 pagine, presentato ieri alla Commissione gestione e finanze. Lo stesso prevede come detto cinque scenari, compresi tra due casi estremi: non fare nulla in un periodo di ristrettezze finanziarie oppure aderire a quanto proposto dal Governo.

Da zero a quattro miliardi

Il primo scenario, che risolverebbe per il momento i problemi dell’IPCT, è l’adesione tout court al messaggio governativo. Il secondo scenario, completamente opposto, prevede il respingimento in aula o in seguito a un referendum (già paventato dalla Lega, ndr) del credito da mezzo miliardo di franchi per il risanamento. In questo caso bisognerebbe in qualche altro modo correre ai ripari per non rendere troppo vulnerabile la cassa. Oltre a questi due scenari ce ne sono altri tre intermedi. Il terzo è la risposta immediata alla bocciatura dei 500 milioni e prevede l’abbassamento dell’obiettivo di grado di copertura da raggiungere entro il 2051 dall’attuale 85% previsto all’80%, il minimo previsto dalla Legge federale sulla previdenza professionale. Sulla carta ciò comporterebbe, appunto, un risparmio di circa 500 milioni. Il quarto prevede la creazione di una cassa parallela sul modello vallesano e il quinto, infine, il completo risanamento dell’IPCT, operazione che costerebbe circa 4 miliardi di franchi. L’ipotesi prevede che all’Istituto vengano versati 2,8 miliardi di franchi - cioè la differenza che esisteva a fine 2019 tra i passivi (7,8 miliardi) e gli attivi (5,15 miliardi) - al fine di raggiungere un grado di copertura del 100%. Il Cantone potrebbe partecipare con circa 2 miliardi di franchi mentre i restanti 800 milioni verrebbero chiesti ad altri enti affiliati. Se si volesse raggiungere un grado di copertura del 115% per garantire piena autonomia all’IPCT e togliere la garanzia dello Stato, servirebbero in totale 4 miliardi di franchi. Gli 1,2 miliardi di differenza verrebbero presi dagli assicurati attivi e dai datori di lavoro, come già oggi è il caso, in circa 15 anni.

I pareri dei commissari

«Ci siamo dedicati a questo dossier per sei mesi con la volontà unanime di stilare un rapporto tecnico, oggettivo e dettagliato, per permettere alla Gestione di prendere una decisione politica su solide basi. Volevamo capire l’attuale situazione dell’IPCT e se vi sono vie alternative. Alla fine ne è uscito un rapporto tecnico costruito sulla base di tante audizioni e i cui dati matematici sono stati confermati dal DFE e dall’IPCT. Va detto che di fronte a un periodo di ristrettezze finanziarie come quello attuale bisogna ponderare bene gli interessi in gioco», ha osservato al Corriere del Ticino il coordinatore della Sottocommissione Michele Guerra (Lega).

«Questo rapporto serve per capire se la soluzione del Governo è l’unica via o se ci sono varianti più eque dal punto di vista della ripartizione degli oneri e dell’equità intergenerazionale», ha spiegato Alessandra Gianella (PLR).

«Lo scopo di questo rapporto è capire perché siamo arrivati qui e cosa possiamo fare, parliamo di uno spettro di possibilità che va da 0 a 4 miliardi di franchi», ha rimarcato Paolo Pamini (UDC). «Bisogna anche considerare che in questi anni la Cassa pensioni pubblica è stata stretta nella morsa della discesa degli interessi sui mercati finanziari. Negli ultimi 8 anni il tasso tecnico ha dovuto esser ridotto dal 3,5% al 2%. Ogni discesa di 1 punto percentuale equivale a una perdita di 6-700 milioni di franchi. Parliamo pertanto di un aumento del debito pari a un miliardo».

«Affrontare il tema della cassa pensione in questo momento è un atto di responsabilità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano per noi, per lo Stato, ma è anche un’opportunità per orientare gli investimenti in ambiti più sostenibili, che oltre ad essere sostenibili a livello ambientale e sociale, lo sono sempre di più anche a livello economico, come attestano le rese sempre più performanti», è il parere di Samantha Bourgoin (Verdi).

Per Fiorenzo Dadò (PPD), quello del risanamento dell’IPCT «è un dossier importante e impegnativo, che mi auguro non venga usato per fare propaganda politica».

«Dal mio punto di vista occorre rimettere l’IPCT nelle condizioni di poter camminare sulle sue gambe. Il rifinanziamento è necessario per la tutela di tutti i dipendenti», conferma Ivo Durisch (PS). «Serve un intervento importante e auspico che una decisione politica venga presa al più presto».

