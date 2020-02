Come annunciato negli scorsi giorni, il docente e coordinatore dell’Mps Giuseppe Sergi ha deciso di candidarsi per entrare nel Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni dello Stato (IPTC). Questa mattina Sergi a Bellinzona ha spiegato nel dettaglio le ragioni che l’hanno portato a prendere questa decisione. In particolare il docente ha scritto una lettera ad alcuni colleghi e colleghe nella quale chiede si sostenere la sua candidatura per la lista chiamata «Trasparenza, Solidarietà, Partecipazione».

Nella missiva Sergi critica in particolare il metodo tramite il quale i rappresentanti degli assicurati vengono nominati in seno al CdA. Il consiglio di amministrazione è infatti composto da 10 persone, 5 in rappresentanza del datore di lavoro (nominati dal Governo) e 5 in rappresentanza degli assicurati. Solitamente però i cinque rappresentanti degli assicurati vengono nominati dai sindacati. E questo, specialmente in questo periodo delicato per la IPCT, non piace a Sergi.

«Persino in queste settimane nelle quali si è aperta la procedura per il rinnovo delle cariche - si legge nella missiva di Sergi - nessuno di questi “rappresentanti” si è sentito in dovere di rivolgersi a noi assicurati per stilare un bilancio della propria azione in seno al CdA, per segnalarci gli aspetti importanti e decisivi della prossima “legislatura” e raccogliere le nostre proposte, suggestioni, preoccupazioni, etc». E secondo Sergi «tutto questo è il risultato di una procedura di elezione dei “rappresentanti” degli assicurati che, negli ultimi decenni (con una sola eccezione), è stata “sequestrata” dagli organismi sindacali che si sono spartiti i posti in seno al CdA». Di conseguenza, scrive il docente nella lettera ai colleghi, «mancano, è il minimo che si possa affermare, pratiche democratiche e partecipative (previste espressamente dalla Legge sulla Previdenza Professionale); i nostri “rappresentanti” vengono di fatto nominati senza informarci su quali siano i loro punti di vista sui temi fondamentali della previdenza professionale».

Inoltre nella lettera Sergi sottolinea che «i prossimi anni saranno decisivi per il futuro della nostra cassa pensione» e a questo proposito ricorda il messaggio governativo per il contributo di risanamento della Cassa.

«Per tutte queste ragioni - conclude nella lettera - ho deciso di presentare la mia candidatura per l’elezione del consiglio di amministrazione dell’IPCT. La lista è denominata “Trasparenza, Solidarietà, Partecipazione”. Sono i principi ai quali dovrebbe ispirarsi chi pretende di “rappresentare” gli assicurati alla nostra cassa pensione. Penso, come detto, che in questi ultimi anni ciò non sia avvenuto, ed è per questo che presento la mia candidatura». L’obiettivo di Sergi è quindi quello di portare a votare gli assicurati. Nei prossimi giorni è infatti prevista la pubblicazione sul Foglio ufficiale delle liste depositate. Vi saranno poi 15 giorni durante i quali, se il numero di candidati sarà superiore a 5, i rappresentanti delle liste potranno accordarsi. Non dovesse essere il caso, saranno gli assicurati attivi dell’Istituto (circa 15.000 persone) a votare i candidati.

